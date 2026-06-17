Le corse della settimana dal 15 al 21 giugno di newsbiella.it si corre in Oasi Zegna, a Pralungo e a Tavigliano

Nella settimana dal 15 al 21 giugno nel biellese si corre in Oasi Zegna, a Pralungo, a Tavigliano e a Quaregna Cerreto.

Venerdì 19 giugno si corre a Tavigliano l'8 di Tavigliano, la tradizionale corsa podistica non competitiva e passeggiata ludico-motoria organizzata dalla Pro Loco Tavigliano APS con il patrocinio del Comune di Tavigliano. Le iscrizioni saranno aperte dalle ore 18.30 in piazza, di fronte alla chiesa del paese. Il programma prevede una prima partenza dedicata ai più giovani alle ore 19.30, con un percorso di circa 900 metri. Alle ore 20.00 sarà invece il turno degli adulti, che si cimenteranno su un tracciato di circa 4 chilometri. Per i ragazzi il costo è di 8 euro, mentre per gli adulti è di 10 euro. Per informazioni è possibile contattare il responsabile organizzativo Emanuele al numero 347 50 02 358.

Sabato 20 giugno è tempo della 9a Quat Pass par Pralungh, organizzata dall' Associazione genitori e giovani ODV Pralungo CON IL SUPPORTO TECNICO DELLA SOCIETA' APD Pietro Micca Biella Running. LA MANIFESTAZIONE NON COMPETITIVA 9a Edi.ne QUAT PASS PER PRALUNGH è organizzata dalla società, mentre LA MANIFESTAZIONE LUDICO MOTORIA 9a Ed.ne QUAT PASS PER PRALUNGH dall’ente. POSSONO PARTECIPARE ALLA NON COMPETITIVA: Tesserati Fidal, RUNCARD o Enti di Promozione Sportiva firmatari convenzione (presentare tessera e certificato medico). POSSONO PARTECIPARE ALLA LUDICO MOTORIA: TUTTI senza alcun certificato medico PERCORSO Km. 6 ISCRIZIONI: Possibili iscrizioni sul posto fino 15 minuti prima delle partenza COSTO ISCRIZIONE : Euro 7 x 6 Km - Euro 4 x minigiro bambini RITROVO presso Polivalente di Paralungo ore 16.45 PARTENZA ore 17.45 - minigiro ore 17.00. Responsabile Organizzativo Miglietti Alberto 3803064008 info genitoriegiovani@gmail.com