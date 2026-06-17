Si avvicina il Trail Oasi Zegna: oltre 400 iscritti all'edizione 2026

Manca poco più di una settimana al Trail Oasi Zegna 2026, in programma sabato 21 giugno a Valdilana. La manifestazione, organizzata dall’ASD Trail Running Valsessera, tornerà a richiamare atleti e appassionati nello scenario dell’Oasi Zegna, nel suggestivo passaggio tra primavera ed estate.

In vista dell’appuntamento proseguono le operazioni di pulizia dei tracciati, pensate per garantire ai partecipanti le migliori condizioni possibili e un’esperienza sportiva di alto livello in uno degli ambienti naturali più caratteristici del territorio.

La risposta degli atleti è già significativa: sono oltre 400 gli iscritti, provenienti da sette regioni italiane: Piemonte, Abruzzo, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Valle d’Aosta e Veneto. Sei, invece, le nazioni rappresentate: Italia, Croazia, Gran Bretagna, Marocco, Perù e Ucraina.

Anche per l’edizione 2026 saranno tre le distanze previste, adatte a diversi livelli di preparazione. Il programma comprende l’Ultra Oasi Zegna, di circa 65 km con 4200 metri di dislivello; il Trail Oasi Zegna, di circa 35 km con 1700 metri di dislivello positivo e negativo; e l’Oasi Zegna, di circa 15 km con 800 metri di dislivello positivo e negativo.

Tutte le prove avranno partenza e arrivo al Centro Zegna di Trivero di Valdilana, sede scelta per offrire agli atleti i servizi necessari in un unico punto. La 65 km prenderà il via alle 5.00, la 35 km alle 8.30 e la 15 km alle 9.30.

Le iscrizioni alle due gare più lunghe si chiuderanno il 19 giugno. Per la 15 km, proposta sia in versione competitiva sia non competitiva, sarà invece possibile iscriversi anche il giorno della gara.