FuturAtletica chiude al 6° posto la storica prima finale dei Campionati di Società Assoluti FOTO

Si è conclusa domenica 14 giugno, a Torino. la Finale B dei Campionati di Società Assoluti su pista, con FuturAtletica che ha chiuso al sesto posto finale con 13093 punti, guadagnando una posizione rispetto al settimo accredito di partenza.

Un risultato che assume un valore particolare trattandosi della prima storica partecipazione della società a una finale dei campionati italiani assoluti riservati alle migliori formazioni nazionali, nonché unica squadra biellese a partecipare alla massima rassegna nazionale riservata alle società, autentica dimostrazione di quanto l'unione di Bugella Sport, Atletica Vercelli, Atletica Stronese-Nuova Nordaffari e Atletica Gaglianico sia la giusta strada per i giovani atleti biellesi.

La prima giornata si è aperta nel migliore dei modi grazie a Chiara Munaretto, che nei 1500 metri ha interpretato alla perfezione una gara tattica imponendosi con autorevolezza in 4'26", regalando alla squadra un bottino prezioso di punti.

Il momento più spettacolare è arrivato però dalla staffetta 4x100 femminile: il quartetto composto da Putti, Moresco, Rossi e Tengattini ha conquistato la vittoria fermando il cronometro a 47"54, polverizzando il precedente record provinciale. Un risultato di grande rilievo, ottenuto per di più con cambi gestiti in sicurezza, a testimonianza di un margine di miglioramento ancora ampio.

Nei 100 metri Anna Tengattini si è piazzata sesta in 12"57, mentre Sofia Greppi ha sfiorato il personale nel salto in alto con 1,58 metri (settima posizione), per poi migliorare il proprio primato nei 100 ostacoli con 16"77 (12° posto).

Da segnalare anche la prova di Marta Ricceri, quarta nei 3000 siepi, ormai stabilmente sui livelli del personale fatto registrare la scorsa settimana, e quella di Giulia Agostinetto, vicinissima al muro dei 60 secondi nei 400 metri (12ª).

Hanno completato il quadro della prima giornata Giorgia Milano, 13ª nel salto triplo con 10,26 metri, e Arianna Olivetti, 12ª nel getto del peso.

L'unica nota stonata è arrivata dalla gara di martello, con tre nulli che sono costati uno zero pesante in classifica. Nonostante questo, FuturAtletica ha chiuso il Day 1 al 12° posto provvisorio, con la consapevolezza di poter risalire nella seconda giornata.

Ed è proprio quello che è accaduto domenica, con Sarah Moresco autentica protagonista. Nel salto in lungo, sua specialità, ha conquistato il terzo posto con 5,73 metri, per poi dimostrare un eccezionale spirito di sacrificio nel pomeriggio: chiamata in causa nel giavellotto, disciplina non sua, si è piazzata settima portando punti fondamentali per la classifica finale.

La prima gara di corsa ha subito regalato soddisfazioni con Irene Cappio, quarta nei 5000 metri in 18'11"25, nuovo record personale con un miglioramento di quattro secondi rispetto al precedente primato.

Ottima anche la prestazione di Arianna Olivetti, che nel disco ha trovato il riscatto dopo la prova del peso del giorno precedente: 36,77 metri, oltre due metri in più del precedente personale, e quarto posto finale.

Anastasia Zucco ha conquistato la quarta posizione negli 800 metri con il nuovo stagionale di 2'13"40, per poi guidare le compagne Benedetta Candriella, Sara Bori e Greta Ricceri nella staffetta 4x400, chiusa all'ottavo posto con lo stagionale di 4'01"62.

Nono posto per Letizia Rossi nei 200 metri in 26"12, stessa posizione per Lara Carpani nell'asta con 2,70 metri. Una menzione particolare merita Marta Toso, che ha onorato i 400 ostacoli con un decimo posto nella sua ultima gara di carriera, chiudendo così un percorso agonistico al servizio dei colori arancio-neri.

Dal settimo accredito al sesto posto finale: la missione di FuturAtletica può dirsi compiuta. Una prima partecipazione che lascia la squadra consapevole del valore del gruppo e della strada che si sta percorrendo insieme, con l'ambizione di tornare a questi livelli nelle prossime stagioni.