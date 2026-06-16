Amron Team sul Monte Rosa: sky-running ad Alagna FOTO e VIDEO

Sabato 13 giugno gli atleti biellesi dell'Amron Team si sono cimentati nella storica gara sky-running, sui pendii del Monte Rosa: "Manuel Gambarini ha organizzato magistralmente la gara con partenza da Alagna". 630 atleti al via, per la nona edizione dell'evento.
Nella distanza Regina, la Sky Marathon, 34km e 3400 m D+, ennesima prova di forza di Chiara Tallia, che in coppia con l'amico Claudio Bocchino, conclude con decisione il percorso.
Sulla distanza più breve, ma doppio Vertical, VK2 9 km 2000m D+, definendola "la gara più dura che abbia mai fatto", Erika Fabozzi giunge al traguardo di Punta Indren, ad oltre 3200 m di quota!
Nella nuova Sky Race, 25km e 2500 m D+, giornata sfortunata x Luigi Nicoletto.
Il prossimo appuntamento si terrà il 21 giugno, ci attende il Trail oasi Zegna.