Anche Ironbiella al 41° Triathlon Internazionale di Bardolino

Il 41° Triathlon Internazionale di Bardolino si è svolto sabato 13 giugno sulla classica distanza olimpica (1,5 km nuoto, 40 km ciclismo, 10 km corsa).

Ogni anno l’Olimpico di Bardolino accoglie 1500 atleti provenienti da 24 nazioni e oltre 5000 spettatori dislocati tra la zona cambio e l’arrivo, il lungolago e le vie del paese.

Anche quest’anno Ironbiella era presente con i suoi atleti, con Angela Fogarolli, Jenny Mainelli, Anna Porro, Luca Perotto, Lorenzo Piazzalunga, Luigi Sebastiani e Stefano Savino.