Valdilana: a Mosso giornata di sport, montagna e tradizione con il Trofeo Ermenegildo Zegna FOTO

Ieri, domenica 14 giugno, a Mosso, nel comune di Valdilana è andato in scena il Trofeo Ermenegildo Zegna – Memorial Riccardo “Righel” Lazzarotto, valido come 3ª prova del Campionato Piemontese di Marcia Alpina. Alla manifestazione hanno partecipato 43 atleti tra tesserati FIE e Alpini, visto che la gara era valida anche come Campionato Piemontese ANA.

La partenza è avvenuta dall’area feste di Mosso, con un percorso spettacolare tra le nostre montagne, dove gli atleti hanno raggiunto il Santuario della Brughiera per poi salire fino a Cascina Oro, affrontando salite impegnative e una discesa molto tecnica che ha messo alla prova tutti i partecipanti. Nella classifica maschile è giunto primo Luigino Azzalin che ha avuto la meglio su Emanuele Corti e Giuseppe Rocci. Nella femminile ha spiccato Nives Gritti, seguita a ruota da Giuseppina Pezzotta e Catherine Massera. Il trofeo per società è stato assegnato, per questione di millesimi, alla AS Cailinese

“Un grande applauso anche al Gs Genzianella, che lo ha sfiorato davvero per un soffio – riporta l’amministrazione comunale. Un enorme grazie alla Pro Loco di Mosso per l’aiuto e il prezioso supporto logistico: senza la loro collaborazione questo evento non sarebbe stato possibile, oltre a tutti gli atleti, volontari e appassionati che hanno reso questa giornata speciale”.