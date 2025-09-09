Rally & Co, grande prestazione alla gara di Veglio

Grande prestazione per i piloti della Rally & Co, impegnati a Veglio nella gara di casa tappa unica del campionato italiano velocità fuoristrada nella quale sono stati assegnati tutti i titoli.

Primi assoluti e campioni italiani tra le vetture tradizionali Alberto Gazzetta e Denis Cortese che a bordo della loro Ford Fiesta Cosworth gruppo B replicano la vittoria del 2019 dopo una iniziale battaglia con Giudici : “Un sogno vincere nuovamente a Veglio nella gara di casa laureandosi inoltre campioni italiani – spiega Alberto, con Denis che conferma l’emozione: “Una vittoria che premia il nostro impegno , un emozione grandissima, nel mio caso duplice visto il mio ruolo di navigatore e di organizzatore….Veglio si conferma come la gara più bella nell’ambito fuoristradistico”.

Terza posizione assoluta e vittoria in classe B2 per Simone Lanfranchini e Sabrina Panizza sulla Jeep Proto Td dopo una gara all’attacco condotta sempre nelle posizioni di vertice; Alessandro Bianchi e Andrea Pizzato tagliano il traguardo in 7° posizione assoluta (sempre tra le vetture tradizionali) cogliendo il 3° posto di classe B1 sulla Suzuki Vitara Proto.

Gara sfortunata per Paolo Gazzetta e Francesco Foglia sulla Suzuki Vitara di gruppo A , che dopo la rottura del differenziale di sabato hanno dovuto alzare bandiera bianca anche domenica gia sulla prima prova speciale per un altro guasto meccanico.