Sandigliano, 240 partecipanti al Trofeo Renato Zanetto FOTO

Mercoledì 3 settembre Sandigliano ha ospitato la 21ª edizione della Camminata di Sandigliano – Trofeo Renato Zanetto, con circa 240 partecipanti. La manifestazione, di carattere non competitivo, ha proposto visto i podisti impegnati su tre differenti percorsi: 6 km per la corsa, 3 km per la camminata e il minipercorso dedicato ai più piccoli.

L’evento è stato organizzato dal gruppo ANA di Sandigliano, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale e il supporto tecnico dell’AS Gaglianico 1974. Il programma si è aperto alle 18 presso la piscina comunale in zona Pralino, punto di ritrovo e iscrizioni. Alle 18.45 è partita la passeggiata dedicata ai più piccoli, seguita alle 19 dai camminatori e, un quarto d’ora più tardi, dalla corsa. A conclusione, intorno alle 19.45, il Pasta Party ha riunito i partecipanti.