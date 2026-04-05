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Circondario | 05 aprile 2026, 08:50

Gaglianico, attenzione a come cambia la viabilità sulla Trossi

Gaglianico, attenzione alla viabilità sulla Trossi

Gaglianico, attenzione alla viabilità sulla Trossi

Sono state disposte modifiche temporanee alla viabilità lungo la Trossi, sulla S.P. 143 Vercellese e sulle vie limitrofe, per consentire interventi sulla strada. A darne notizia è il Comune di Gaglianico sul suo sito istituzionale. 

Le aree interessate riguardano principalmente la S.P. 143 Vercellese (via Gramsci), nel tratto compreso tra il km 29+070 e il km 29+220. Le modifiche riguarderanno anche le intersezioni con via XX Settembre, via Marconi e via C.F. Trossi, da lunedì 13 aprile (ore 08:00) a mercoledì 29 aprile (ore 18:00) nel tratto compreso tra il km.29+070 e il km.29+220, e le intersezioni con via XX Settembre, via Marconi e via C.F. Trossi.

L’amministrazione comunale invita gli automobilisti e i residenti a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a seguire eventuali percorsi alternativi durante i lavori.

s.zo.

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