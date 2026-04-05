Gaglianico, attenzione a come cambia la viabilità sulla Trossi

Sono state disposte modifiche temporanee alla viabilità lungo la Trossi, sulla S.P. 143 Vercellese e sulle vie limitrofe, per consentire interventi sulla strada. A darne notizia è il Comune di Gaglianico sul suo sito istituzionale.

Le aree interessate riguardano principalmente la S.P. 143 Vercellese (via Gramsci), nel tratto compreso tra il km 29+070 e il km 29+220. Le modifiche riguarderanno anche le intersezioni con via XX Settembre, via Marconi e via C.F. Trossi, da lunedì 13 aprile (ore 08:00) a mercoledì 29 aprile (ore 18:00) nel tratto compreso tra il km.29+070 e il km.29+220, e le intersezioni con via XX Settembre, via Marconi e via C.F. Trossi.

L’amministrazione comunale invita gli automobilisti e i residenti a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a seguire eventuali percorsi alternativi durante i lavori.