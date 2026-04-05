Alla Biblioteca civica “Riccardo Grosso” di Lessona attivato uno stage per uno studente del Liceo del Cossatese

La Giunta Comunale di Lessona, nell’ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, ha accolto la richiesta dell'Istituto d’Istruzione Superiore “Liceo del Cossatese e Vallestrona” con sede in Cossato di accogliere uno suo studente che chiesto praticare uno stage formativo presso la Biblioteca civica “Riccardo Grosso”.

Per accogliere la proposta è stata redatta una convenzione tra Comune e scuola, con l’obiettivo di integrare la formazione scolastica con l’esperienza professionale, offrendo allo studente la possibilità di conoscere le funzioni, gli organi e le professionalità dell’ente locale. L’Amministrazione comunale si impegna a mettere a disposizione risorse umane e strumentali, affiancando il personale al tirocinante tramite un tutor aziendale, senza interferire con le normali attività quotidiane.

Il tirocinio non comporta alcuna retribuzione né obbligo di assunzione, ma il giovane studente sarà tenuto a rispettare gli orari della struttura ospitante.