1000 km in 15 giorni: Giuliano Pavan e l'impresa sul Lago di Garda

Giuliano Pavan, protagonista di imprese chilometriche, è pronto per la gara che comincerà oggi e si protrarrà per quindici giorni.

“Prenderò parte ai 1000 km sul lago di Garda – dichiara Pavan - Ciò significa dormire in tenda per quindici giorni e vivere in mezzo al niente. Il percorso è di 1300 metri, su cui sono dislocati dei punti di ristoro. C’è la possibilità di suddividere la giornata come si vuole: si lavora un po’ di più la mattina, ci si riposa il pomeriggio e si ritorna a lavorare di notte, quando fa fresco. È un evento piuttosto lungo e tutto deve collimare per poter arrivare fino in fondo”.

Per giungere fino al traguardo l'ideale sarebbe percorrere una media di 70 km al giorno per rientrare nei tempi, al termine dei quali bisogna aver raggiunto 1000 km.

La gara comincerà venerdì e parteciperanno triatleti e tanti altri sportivi. Ognuno sceglierà la specialità più affine alle sue abilità.

“Se qualcuno batte un record, gli viene riconosciuto. In questa gara, i partecipanti sono molto competitivi”. – afferma – Come mi sto preparando? Dedico circa un’ora e mezza, a volte due, all’allenamento. Ogni tanto, faccio anche un giro in bicicletta”.

Pavan abita a Borriana ed è iscritto all’A.S.D. Bergamo Star, di cui fa parte della squadra.

“Se mi sento pronto? Lo sono sempre, perché è da anni che partecipo a questa gara” conclude lo sportivo.