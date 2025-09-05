Ponderano, dà in escandescenza al Pronto Soccorso: è l’ennesimo episodio

Cresce l’apprensione per i sanitari del Pronto Soccorso che sempre più spesso sono costretti ad assistere a scenari violenti, pazienti in escandescenza e reprimere liti che intralciano l’operato già critico in situazioni “ordinarie”.

Intorno all’una di notte un uomo con fare violento ha danneggiato gli arredi. A seguito della segnalazione sono intervenuti i Carabinieri di Occhieppo e il Norm di Biella (Nucleo Operativo Radiomobile) di Biella. Il soggetto, secondo quanto riferito dalle Forze dell’Ordine presenti sull’intervento, è stato sedato e dopo essersi tranquillizzato si è addormentato. L’uomo verrà deferito in stato di libertà per danneggiamento e interruzione di pubblico servizio, a causa dei danneggiamenti. Fortunatamente non risultano feriti.