Rally & Co, 4 equipaggi in pista: ecco le gare in programma

Sabato e domenica prossimi saranno 4 gli equipaggi griffati Rally & Co che parteciperanno a Veglio nella tappa unica di campionato italiano velocita fuoristrada che assegnerà il titolo di campione nazionale.
Sulla pista Seletto, gestita dal Team Veglio 4x4, al via con la loro Ford Fiesta Proto Cosworth di gruppo B1 Alberto Gazzetta navigato da Denis Cortese un equipaggio profondo conoscitore del tracciato biellese sul quale hanno gustato la vittoria nel 2019.
Anche Alessandro Bianchi con Andrea Pizzato correranno in classe B1 a bordo della Suzuki Vitara Cosworth del team Gazzetta mentre in B2 sul palco di partenza i valsesiani Simone Lanfranchini e Sabrina Panizza sulla Jeep Proto Td seguita dalla Fpower di Sostegno.
Sulla Suzuki Vitara di gruppo A della partita anche i giovanissimi Paolo Gazzetta navigato come di consueto da Francesco Foglia che punteranno ad un podio di gruppo sperando in una posizione soddisfacente anche nella classifica assoluta.