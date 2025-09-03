Bi Roller, Michele Rocchetti è oro alla Maratona di Pordenone

Oro, Oro, Oro! Bravissimo Michele Rocchetti, categoria Junior, che domenica a Pordenone ha vinto la Maratona di pattinaggio a rotelle su un percorso stradale ad anello tra Pordenone e Aviano, organizzato dalla ASD Comina.

L’atleta biellese ha corso con grande grinta, inseguendo il gruppo di testa della gara e piazzandosi in 1° posizione per la sua categoria. Un meritato successo, dopo tanta fatica. Insieme ai compagni di squadra Susanna Rocchetti, Achille e Annibale Sangiorgi, i 4 atleti di Bi Roller Pattinaggio Biella hanno corso vestendo la divisa del team Hard Legs capitanato dal campione Michele Cicognani. Ottima anche la prestazione di Susanna Rocchetti, Senior F, che è arrivata 4° al traguardo. Sfortunati invece i fratelli Sangiorgi, Junior Me Senior M, che hanno avuto entrambi un problema tecnico con la piastra ma, nonostante il forzato stop durante il percorso, hanno comunque concluso la loro gara.

Nella stessa giornata, Matilde Zanchetta, sempre a Pordenone, ha corso la sua prima mezza maratona di Campionato Italiano riuscendo a stare nel gruppo e arrivando con un ottimo piazzamento sul traguardo. Particolarmente significativa la sua performance perchè, a causa di un errore della moto che precedeva il gruppo delle atlete, hanno corso 14 chilometri in più del dovuto.

Ma la stagione agonistica non è ancora conclusa: proseguono le competizioni nell’ambito del Circuito CNO e un’altra maratona. Per quanto riguarda le gare interregionali, il 7 settembre è in programma il Trofeo a Sala Galbiate, poi sarà la volta di Cassano sabato prossimo, Savona il 21 settembre, Merate il 28 settembre e infine a Biella il 5 ottobre in cui sarà proprio Bi Roller ad organizzare l’ultima tappa di circuito al Palapajetta di Biella. Infine, il 12 ottobre si svolgerà a Biella la Premiazione del Circuito Nord Ovest, l’evento conclusivo della stagione agonistica che coinvolgerà gli atleti primi in classifica delle categorie Giovanissimi, Esordienti, Ragazzi 12, Ragazzi, Allievi.

Un importante evento di visibilità anche per la città di Biella dove accorreranno le famiglie del pattinaggio Piemontesi, Lombarde, Liguri ed Emiliane. Per tornare alle gare internazionali, i 4 atleti più esperti di Bi Roller, Susanna Rocchetti, Michele Rocchetti, Annibale Sangiorgi e Achille Sangiorgi, nel frattempo, prima della chiusura della stagione saranno impegnati ancora in una maratona, questa volta a Berlino, vestendo di nuovo i colori Hard Legs, un team creato con la prospettiva delle maratone internazionali: il 20 settembre si troveranno a Berlino per la spettacolare gara BMW Berlin Marathon che si snoda lungo un anello e si conclude con l’arrivo sotto la Porta di Brandeburgo. A questa gara nella categoria Fitness parteciperà anche l’atleta Master Fabio Granitzio.