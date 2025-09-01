Valle Cervo, santa messa con il vescovo Farinella al Santuario di San Giovanni d'Andorno

Ieri pomeriggio, 31 agosto, si é svolta presso il Santuario di San Giovanni d'Andorno la celebrazione tenuta dal vescovo di Biella Roberto Farinella. Presenti amministratori e sindaci della Valle Cervo per un momento di preghiera e profonda spiritualità.
