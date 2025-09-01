 / Valle Cervo

Valle Cervo | 01 settembre 2025, 10:00

Valle Cervo, santa messa con il vescovo Farinella al Santuario di San Giovanni d'Andorno

Valle Cervo, santa messa con il vescovo Farinella al Santuario di San Giovanni d'Andorno (foto dalla pagina Facebook di Pralungo in Comune)

Ieri pomeriggio, 31 agosto, si é svolta presso il Santuario di San Giovanni d'Andorno la celebrazione tenuta dal vescovo di Biella Roberto Farinella. Presenti amministratori e sindaci della Valle Cervo per un momento di preghiera e profonda spiritualità.

g. c.

