IRON GRAPE 2025: il Concorso enologico dedicato ai produttori di GATTINARA D.O.C.G.

Domenica 7 settembre, nell’ambito di LUVA® 2025, uno degli appuntamenti più attesi per la Città di Gattinara e per tutto il territorio, torna l’edizione 2025 di IRON GRAPE – Gattinara D.O.C.G., il Concorso Enologico riservato ai produttori del grande rosso di Gattinara.

L’iniziativa, promossa dall’Enoteca Regionale di Gattinara e dell’Alto Piemonte, dal Comune di Gattinara e dalla Pro Loco, ha come obiettivo quello di valorizzare e promuovere il Gattinara D.O.C.G., uno dei più prestigiosi rossi italiani e riconosciuto tra i primi 100 al mondo, sfruttando la vetrina e i canali di comunicazione offerti dalla Festa dell’Uva.

Una giuria qualificata di sommelier e degustatori esperti effettuerà una degustazione orizzontale alla cieca dei campioni in gara e decreterà il miglior Gattinara (base) dell’ultima annata in commercio. Per garantire la massima obiettività, i vini saranno serviti in decanter numerati, senza alcun riferimento a etichette o bottiglie, così da valutare esclusivamente le caratteristiche organolettiche dei campioni.

Il trofeo “Iron Grape” 2025, realizzato come nelle precedenti edizioni dall’artista gattinarese Ruben Bertoldo, raffigura in chiave moderna uno dei simboli più rappresentativi della città: il grappolo d’uva Nebbiolo.

Accanto al concorso principale, l’Enoteca Regionale di Gattinara e dell’Alto Piemonte, in collaborazione con La Stampa, promuove anche il Premio “Miglior Bollicina dell’Enoteca Regionale”, riservato agli spumanti metodo classico presenti nella sede dell’Enoteca.

Nell’edizione 2024, il trofeo “Iron Grape” è stato assegnato alla Cantina Vegis, che ha conquistato per il secondo anno consecutivo il titolo di Miglior Gattinara Docg, mentre il Premio La Stampa è andato alla Cantina Canova con la sua bollicina Jad'or, un brut metodo classico 40 mesi.

IRON GRAPE si conferma quindi un appuntamento imperdibile per appassionati, esperti e curiosi, un’occasione per scoprire e degustare i vini più rappresentativi della denominazione Gattinara e per conoscere da vicino le peculiarità di un territorio che da secoli offre al mondo vini di straordinaria qualità.