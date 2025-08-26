A Cossato lo spettacolo pirotecnico conquista il pubblico biellese FOTO e VIDEO

Come tutti gli anni, lo spettacolo pirotecnico di Cossato ha richiamato nella serata di ieri, 25 agosto, un gran numero di famiglie e giovani da tutta la provincia. In tanti, infatti, hanno levato lo sguardo verso l'alto per ammirare i coloratissimi fuochi d'artificio.

Per l'occasione, era presente anche l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Enrico Moggio.

Inoltre dall'assessore Mariano Zinno è giunto un sentito ringraziamento ai “giostrai che, come da tradizione, animano l'estate cossatese e realizzano un evento tanto atteso come lo spettacolo pirotecnico. Un ulteriore grazie a Vigili del Fuoco di Cossato, i volontari della Protezione Civile e le forze dell'ordine che hanno vigilato e garantito la sicurezza di questo appuntamento”.