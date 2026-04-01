Quaregna cerreto: fondi all'Istituto Comprensivo di Valdengo

"Nello spirito di collaborazione che da sempre esiste tra la scuola ed il Comune ed al fine di non gravare sui costi sostenuti dalle famiglie, si ritiene di erogare all’Istituto Comprensivo di Valdengo, a beneficio delle scuole dell’infanzia e primaria di Quaregna Cerreto, un contributo per l’acquisto di registri elettronici, materiale didattico e prodotti di pulizia per l’anno scolastico 2025/2026 ". Questo è quanto si legge nel testo della delibera di giunta approvata in questi giorni a Quaregna Cerreto.

Nel dettaglio il Comune ha risposto a una richiesta da parte dell’Istituto Comprensivo di Valdengo di 110 euro. somma che come previsto dall’articolo 13 del vigente regolamento per la concessione di patrocini, agevolazioni e contributi, sarà erogata solo previa presentazione di apposito rendiconto delle spese sostenute almeno pari all’ammontare del contributo riconosciuto, corredato da una relazione indicante i prodotti acquistati, da inoltrare entro e non oltre 90 giorni dall’avvenuto acquisto.