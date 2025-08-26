Calcio, Alessandro Ghisleri è il nuovo portiere della Biellese

La Biellese è lieta di annunciare l’arrivo in prestito dalla Pro Vercelli del portiere Alessandro Ghisleri.

Nato a Novara il 5 febbraio 2007, ha mosso i primi passi nel mondo del calcio da giovanissimo, iniziando come difensore prima di scoprire la sua naturale vocazione tra i pali. Dopo due anni al Novara, ha completato la sua formazione nel vivaio della Pro Vercelli, dove ha collezionato convocazioni in prima squadra e presenze con la formazione Primavera.

Nell’ultimo anno ha maturato una significativa esperienza tra i grandi con il Fiorenzuola in Serie D, a partire da gennaio: un passaggio fondamentale nel suo percorso da studente-calciatore, coronato a giugno con il traguardo dell’esame di maturità.

Queste le sue prime parole da nuovo giocatore bianconero: «Biella mi è sempre sembrata una piazza importante e una realtà seria, dove i giocatori vengono considerati e messi nelle migliori condizioni per crescere. Mi sono trovato subito bene con il gruppo, alcuni ragazzi li conoscevo già, e ho apprezzato la professionalità con cui la società, il mister e tutto lo staff mi ha accolto. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura».