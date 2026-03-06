CGIL Biella, Cristina Martiner succede a Lorenzo Boffa

Oggi 6 marzo 2026, la Camera del Lavoro di Biella ha eletto nuova segretaria generale provinciale Cristina Martiner, che succede a Lorenzo Boffa in carica dal 2020. Martiner lavora in Cgil dal 2008 e si è occupata di trasporti, di sanità e di case di riposo. Dal 2019 è stata segretaria generale della funzione pubblica. E' stata eletta con il 76 per cento dei voti favorevoli.

“Sono felice di ricoprire questo incarico, che significa per me un grande onore e di rappresentare il genere femminile, poiché al momento unica donna segretaria a livello regionale – spiega la sindacalista -. In quanto donna e in prossimità della Festa, ci tengo a soffermarmi sul tema delle donne nei gruppi dirigenti, la cui scarsa presenza rappresenta ancora oggi una questione strutturale nel nostro Paese. Credo infatti che la limitata presenza delle donne nei gruppi dirigenti riduce la pluralità dei punti di vista nei processi decisionali e indebolisce la capacità delle organizzazioni di interpretare i bisogni sociali complessi”.

“Dal mio punto di vista il Biellese non è un territorio in crisi nera, ma attraversa una crisi silenziosa del lavoro. Il rischio maggiore infatti non è la chiusura improvvisa delle fabbriche, ma la progressiva erosione del lavoro dignitoso - aggiunge -. E' quindi necessario pensare a una nuova progettualità, da condividere con tutti gli attori del territorio, per far ritornare la nostra provincia ad un passato glorioso che abbiamo conosciuto, anziché verso un futuro incerto”.

Lorenzo Boffa è stato eletto segretario organizzativo della Cgil Piemonte, a Torino.