 / CRONACA

CRONACA | 19 agosto 2025, 10:02

Incendio a Chiavazza, palazzina Atc resta inagibile. Domani primo sopralluogo dei tecnici FOTO

Diverse persone sistemate tra parenti, hotel e nuove case. Restano nodi sugli inquilini morosi e sugli alloggi da riassegnare. Monopattino in carica possibile causa dell’incendio

La palazzina Atc in via Coppa a Chiavazza interessata da un incendio nella notte di venerdì scorso resta inagibile. Anche se non ci sono conferme ufficiali, la causa più probabile del rogo sembra sia un cortocircuito dovuto a un monopattino in quel momento in carica nel seminterrato. Intanto domani per la prima volta dopo la tragedia che è costata la vita a un uomo, i tecnici Atc entreranno per un sopralluogo per una prima valutazione dei danni. Atc e Comune intanto lavorano a stretto contatto per cercare soluzioni per le famiglie che non possono fare ritorno nelle loro abitazioni. 

Fino a oggi qualcuno ha trovato sistemazione dai parenti, altre in case messe a disposizione dal Comune e soluzioni varie trovate da Atc. A non fare tornare i conti però, sono le famiglie morose, quelle che avevano ricevuto lo sfratto esecutivo, e che quindi non avrebbero dovuto trovarsi nello stabile al momento dell'accaduto e le persone che vivevano negli alloggi con altre ma senza permesso. 

“Il Servizio di pronto intervento sociale del Comune ha già sistemato la maggior parte degli inquilini – scrive in una nota Atc -. Chi presso parenti, chi presso amici, chi in albergo o altre soluzioni. In autonomia, al momento non sono riusciti a trovare ospitalità tre nuclei familiari. Tre alloggi Atc sono stati perciò individuati disponibili, sempre in via Coppa, 41 e 43. Servono, però, i tempi tecnici del trasloco e non solo per assegnarli”. Atc è nel frattempo al lavoro per individuare la prospettiva migliore per quei tre nuclei e per gli altri, a partire dalla possibile copertura delle spese d’hotel oppure, ed è questa l’ipotesi prevalente, dall’individuazione di ulteriori appartamenti in provincia. “Ad ogni buon conto – continua l'Agenzia territoriale per la casa -, è già stata attivata l’assicurazione che dovrebbe, almeno questo è l’auspicio, coprire parte delle spese suddette e quelle relative alla ristrutturazione della palazzina danneggiata dall’incendio”.



 

Incendio a Chiavazza, palazzina Atc resta inagibile. Domani primo sopralluogo dei tecnici

Incendio a Chiavazza, palazzina Atc resta inagibile. Domani primo sopralluogo dei tecnici

Incendio a Chiavazza, palazzina Atc resta inagibile. Domani primo sopralluogo dei tecnici

Incendio a Chiavazza, palazzina Atc resta inagibile. Domani primo sopralluogo dei tecnici

Incendio a Chiavazza, palazzina Atc resta inagibile. Domani primo sopralluogo dei tecnici

Incendio a Chiavazza, palazzina Atc resta inagibile. Domani primo sopralluogo dei tecnici

Incendio a Chiavazza, palazzina Atc resta inagibile. Domani primo sopralluogo dei tecnici

Incendio a Chiavazza, palazzina Atc resta inagibile. Domani primo sopralluogo dei tecnici

Incendio a Chiavazza, palazzina Atc resta inagibile. Domani primo sopralluogo dei tecnici

Incendio a Chiavazza, palazzina Atc resta inagibile. Domani primo sopralluogo dei tecnici

Incendio a Chiavazza, palazzina Atc resta inagibile. Domani primo sopralluogo dei tecnici

Incendio a Chiavazza, palazzina Atc resta inagibile. Domani primo sopralluogo dei tecnici

Incendio a Chiavazza, palazzina Atc resta inagibile. Domani primo sopralluogo dei tecnici

Incendio a Chiavazza, palazzina Atc resta inagibile. Domani primo sopralluogo dei tecnici

News collegate:
 Palazzina ATC inagibile dopo l’incendio: ospitalità temporanea garantita dal Comune di Biella - 16-08-25 22:29
 Incendio nella notte a Biella, Chiavazza: morto un uomo, sette persone intossicate - Foto e Video - 16-08-25 17:29

s.zo.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore