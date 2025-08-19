Incendio a Chiavazza, palazzina Atc resta inagibile. Domani primo sopralluogo dei tecnici FOTO

La palazzina Atc in via Coppa a Chiavazza interessata da un incendio nella notte di venerdì scorso resta inagibile. Anche se non ci sono conferme ufficiali, la causa più probabile del rogo sembra sia un cortocircuito dovuto a un monopattino in quel momento in carica nel seminterrato. Intanto domani per la prima volta dopo la tragedia che è costata la vita a un uomo, i tecnici Atc entreranno per un sopralluogo per una prima valutazione dei danni. Atc e Comune intanto lavorano a stretto contatto per cercare soluzioni per le famiglie che non possono fare ritorno nelle loro abitazioni.

Fino a oggi qualcuno ha trovato sistemazione dai parenti, altre in case messe a disposizione dal Comune e soluzioni varie trovate da Atc. A non fare tornare i conti però, sono le famiglie morose, quelle che avevano ricevuto lo sfratto esecutivo, e che quindi non avrebbero dovuto trovarsi nello stabile al momento dell'accaduto e le persone che vivevano negli alloggi con altre ma senza permesso.

“Il Servizio di pronto intervento sociale del Comune ha già sistemato la maggior parte degli inquilini – scrive in una nota Atc -. Chi presso parenti, chi presso amici, chi in albergo o altre soluzioni. In autonomia, al momento non sono riusciti a trovare ospitalità tre nuclei familiari. Tre alloggi Atc sono stati perciò individuati disponibili, sempre in via Coppa, 41 e 43. Servono, però, i tempi tecnici del trasloco e non solo per assegnarli”. Atc è nel frattempo al lavoro per individuare la prospettiva migliore per quei tre nuclei e per gli altri, a partire dalla possibile copertura delle spese d’hotel oppure, ed è questa l’ipotesi prevalente, dall’individuazione di ulteriori appartamenti in provincia. “Ad ogni buon conto – continua l'Agenzia territoriale per la casa -, è già stata attivata l’assicurazione che dovrebbe, almeno questo è l’auspicio, coprire parte delle spese suddette e quelle relative alla ristrutturazione della palazzina danneggiata dall’incendio”.





