Ambulanti biellesi: "Salviamo insieme il mercato di piazza Falcone. Sottoscrivi la raccolta firme"

Il mercato del lunedì, giovedì e sabato, da anni uno dei punti di riferimento per il commercio e della socialità del Biellese, rischia di essere spostato dalla sua sede di Piazza Falcone a seguito di una decisione della Giunta comunale di Biella.

Il mercato non è solo un luogo di vendita: è economia locale, lavoro, agricoltura del territorio e un servizio per migliaia di cittadini.

Noi Ambulanti, con le associazioni di categoria e cittadini residenti, abbiamo avviato una raccolta firme per chiedere che questa scelta venga ripensata e discussa con la città e con il territorio biellese.

Dai voce alla tua opinione, la tua firma può fare molto, insieme possiamo far cambiare le decisioni già assunte!!

COME PUOI PARTECIPARE?

Se sei residente a Biella

Puoi firmare direttamente nei seguenti punti:

- Locanda dell'Orso – Piazza Falcone - Lunedì, Giovedì e Sabato, 09:00 – 12:30

- Bar della Stazione - Ogni Mercoledì, 18:00 – 19:00

- Caffetteria Boglietti – Via Fratelli Rosselli 12 - Ogni Venerdì, 09:00 – 12:00

Se non sei residente a Biella, puoi firmare online cliccando qui:

https://c.org/bGPKM6GVmt