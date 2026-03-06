Biella, si estende la ZTL: dal 10 marzo nuove limitazioni in via Italia

Il Comune di Biella informa che, con Ordinanza Dirigenziale n. 217 del 6 marzo, sono stati adottati nuovi provvedimenti viabilistici in via Italia, propedeutici alla futura estensione della Zona a Traffico Limitato (ZTL).

A partire da martedì 10 marzo 2026, sarà riaperto alla circolazione veicolare il tratto di via Italia compreso tra via Marocchetti e via Dante, ma esclusivamente per i veicoli autorizzati, secondo quanto previsto dal regolamento comunale della ZTL (a titolo esemplificativo: residenti, dimoranti, possessori di posto auto interno e negozianti con posto auto interno).

La nuova area interessata comprenderà anche via Belletti Bona, nel tratto tra via Italia e piazza I Maggio. Anche i residenti di questa via saranno pertanto autorizzati all’ingresso.

Si tratta di un provvedimento provvisorio, che resterà in vigore fino all’istituzione della ZTL permanente, attualmente in fase di definizione attraverso le procedure amministrative previste.

Contestualmente sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata 24 ore su 24 negli ultimi tre stalli di sosta a pagamento di piazza San Giovanni Bosco, lato via Italia. La misura servirà a consentire ai veicoli che giungono in piazza da via Sabadell di effettuare manovra e tornare indietro nel caso in cui non siano autorizzati ad entrare in via Italia.

"La riqualificazione di via Italia non è soltanto un intervento urbanistico, ma una scelta di visione per il futuro della città. Ridurre il traffico e ampliare gli spazi pedonali significa dare più qualità alla vita urbana, sostenere il commercio di vicinato e rendere il centro di Biella più attrattivo. L’estensione della ZTL va esattamente in questa direzione", dichiara il sindaco Marzio Olivero.

"Con questo provvedimento proseguiamo con decisione nel percorso di trasformazione della nuova via Italia. L’obiettivo dell’amministrazione è chiaro: allargare progressivamente la ZTL anche verso il quartiere Riva, per rendere questa parte della città sempre più vivibile, sicura e accessibile a piedi. Vogliamo una via Italia che sia davvero il cuore della città, uno spazio pensato prima di tutto per le persone, per le famiglie e per chi vive e frequenta il centro", dichiara l’assessore alla Viabilità Giacomo Moscarola.

Il Comune invita cittadini e automobilisti a prestare attenzione alla nuova segnaletica e a rispettare le disposizioni previste, al fine di garantire una corretta gestione della viabilità nel centro cittadino.