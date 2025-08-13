Miagliano, accertamento dei Carabinieri su lavori al tetto

Intervento dei Carabinieri nella giornata di ieri martedì 12 agosto a Miagliano, dove è stato effettuato un accertamento su lavori di restauro in corso al tetto di un’abitazione.

Secondo quanto riferito, alcuni operai stavano eseguendo interventi autorizzati quando uno di loro è stato trovato a lavorare senza sistemi di sicurezza. L’uomo, residente all’estero, insieme alla moglie proprietaria dell’immobile, è stato invitato a interrompere l’attività. I militari lo hanno informato sulle procedure e pratiche necessarie per proseguire i lavori in regola.

Sul posto era presente anche il geometra comunale, che ha effettuato rilievi tecnici. Sarà ora il Comune, insieme al sindaco, a valutare eventuali sanzioni in relazione a quanto accaduto.

La zona circostante l’abitazione è stata messa in sicurezza per garantire l’incolumità pubblica.