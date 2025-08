Restauri e chitarre torna a Biella, si presenta anche la nuova pala d’altare di San Biagio

Promossa fin dal 1990 dal DocBi, la manifestazione “Restauri e chitarre” giunge quest’anno alla trentaseiesima edizione. L’insolito abbinamento tra la presentazione del restauro di un bene culturale e l’esecuzione di un concerto di chitarra classica ha suscitato nel pubblico un vivo interesse e ha consentito a migliaia di ascoltatori di scoprire luoghi insoliti, di conoscere opere d’arte e di apprezzare il talento dei concertisti, che a volte hanno poi percorso carriere di rilievo anche internazionale.

Quest’anno “Restauri e chitarre” ha in programma vari concerti, il primo dei quali si terrà nella chiesa di San Biagio a Biella sabato 9 agosto con inizio alle 21, e vedrà impegnato il Duo della Pianura, composto da Alessandro Ciusani e Gianluca Daglio. L’evento è organizzato dal DocBi e dalla Parrocchia di San Biagio di Biella con la collaborazione del maestro Luigi Biscaldi e l’Associazione Culturale Musicale Angelo Gilardino.

Nell'occasione verrà presentato il restauro curato da Camilla Fracassi in collaborazione con Marta Aina della pala d’altare “Cristo deposto dalla croce con Santi” di Boniforte Oldoni, tempera (?) su tavola, 1576-78, 181 per 122 cm; cornice intagliata dipinta e dorata ad opera di Materno de’ Materni, 280 per 215 cm; l’opera è collocata nella prima cappella a sinistra rispetto all’altare della chiesa di San Biagio a Biella. Restauro eseguito grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella (bando “Arte+ 2023”) e della parrocchia.