Soladria Serie A Elite G.17 - Sabato, ultima in casa per Biella: alla Cittadella arriva Rovigo

Ultimo appuntamento casalingo della stagione per il Biella Rugby, che sabato pomeriggio scenderà sul campo di casa alle ore 15.30 per la penultima giornata del campionato di Serie A Elite.

Per i gialloverdi si tratterà, di fatto, dell’ultima partita stagionale: il match in programma la prossima settimana contro Colorno non verrà disputato a seguito del ritiro della formazione emiliana dal campionato. Un motivo in più per vivere con intensità e grande partecipazione la sfida di sabato, che rappresenterà il saluto ufficiale della squadra al pubblico di casa.

Avversario di giornata sarà Rugby Rovigo, Campione d’Italia in carica e attualmente terza forza del campionato, a soli tre punti da Petrarca, secondo in classifica. Una posizione che mantiene i veneti pienamente in corsa per un posto nella finale scudetto: una vittoria a Biella potrebbe rivelarsi decisiva in ottica playoff.

Per Biella, già matematicamente salvo, la partita rappresenta un’importante occasione per chiudere al meglio la stagione davanti ai propri tifosi, confermando i segnali positivi emersi nell’ultima uscita e cercando di migliorare ulteriormente la propria posizione in classifica, con l’obiettivo di superare Piacenza. Lo dice l’head coach Alberto Benettin: “Ci troveremo di fronte ad una delle squadre più forti del campionato. Sarà una partita molto dura, ma veniamo dalla gara con Vicenza che ci ha dato un po’ di morale. Affronteremo Rovigo con la voglia di dimostrare le nostre capacità. La classifica, nonostante la salvezza già acquisita, ci porta a pensare che sarebbe un piacere chiudere davanti a Piacenza e questo ci offre la motivazione per fare del nostro meglio sul campo sabato, consapevoli però che sarà davvero molto dura”.

Biella Rugby chiama a raccolta il proprio pubblico per sostenere la squadra in questo ultimo impegno casalingo: un’occasione per celebrare insieme la stagione e spingere i gialloverdi in una sfida difficilissima.

Appuntamento sabato alle 15.30, alla Cittadella del Rugby.