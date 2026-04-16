Liceo Avogadro protagonista a “Sorgenti di Talento”, premiato il video degli studenti della 4B del corso scientifico

l Liceo Scientifico “Amedeo Avogadro” di Biella è stato tra le scuole premiate alla convention “Sorgenti di Talento”, svoltasi lunedì 13 aprile presso l’Auditorium di Città Studi, nell’ambito della Settimana del Made in Italy.

Tra i cinque lavori vincitori del concorso “L’Acqua e la Sostenibilità: sorgenti di talento” figura il video realizzato da un gruppo di studenti della classe 4B dell’indirizzo scientifico: Alessio Di Benedetto, Riccardo Di Lella, Arber Guza, Gabriele Paggio e Matteo Tamone.

Il progetto, sviluppato sotto il coordinamento dei docenti Riccardo Quaglia e Daniela Tagliafico, ha affrontato il tema del rapporto tra acqua, sostenibilità e territorio.

La mattinata, introdotta dall’Assessore al Commercio e sviluppo economico Anna Pisani, è stata anche occasione di confronto diretto con il mondo produttivo locale: nel corso della tavola rotonda, moderata da Stefano Sanna, Presidente del Gruppo Giovani imprenditori di Unione Industriale Biellese, sono intervenuti imprenditori e rappresentanti di realtà significative del Biellese, tra cui Giulia Busca, Francesca Di Dio Busa, Giovanna Maggia, Luca Rosa e l’artista Daniele Basso. Gli interventi hanno offerto agli studenti uno sguardo sulle esperienze aziendali del territorio, con particolare attenzione ai temi dell’innovazione, della sostenibilità e della valorizzazione delle competenze.

Nel corso dell’evento sono stati proiettati tutti i video partecipanti al concorso e si è svolta la cerimonia di premiazione, durante la quale agli studenti è stato consegnato uno zaino realizzato con pregiate stoffe biellesi, simbolo della tradizione manifatturiera locale.