Aperitivi in musica, cinema all'aperto: a Cossato pollici in alto per il Kòs Music Festival FOTO

Aperitivi in musica, cinema all'aperto. Ha riscosso un notevole successo la prima rassegna di eventi del Kòs Music Festival, andato in scena nei giorni scorsi in alcuni punti della città di Cossato. Soddisfatti gli assessori Mariano Zinno e Barbara Imperadori, promotori dell'iniziativa.

“I cittadini hanno risposto con una significativa partecipazione – sottolinea Zinno - Gli appuntamenti in programma hanno una valenza culturale ma anche un significato di rinascita del centro di Cossato. Vedere la piazzetta stracolma di spettatori per la prima proiezione del Kos Festival, laddove sorgeva una palazzina abbandonata, significa che la rigenerazione urbana era davvero necessaria. Come assessore alla cultura e ai lavori pubblici la gratificazione è doppia e credo vada letto come sprono per continuare a credere nelle politiche che la giunta guidata dal sindaco Enrico Moggio sta realizzando”.

Sulla stessa linea d'onda Imperadori: “Questo è un progetto che vede protagonisti i giovani in tutte le fasi della sua progettazione e realizzazione. Proprio per questa sua peculiarità è stato premiato dalla Fondazione CRB, che ha mostrato particolare sensibilità all’argomento. Vogliamo e dobbiamo riconoscere un ruolo alle nuove generazioni che, con l'entusiasmo e l'energia positiva che le caratterizzano, sono pronte a mettersi in gioco per creare valore sul territorio. Il festival offrirà ai nostri giovani musicisti anche la possibilità di far conoscere ed apprezzare le proprie competenze artistiche allietando alcune serate estive cittadine. Ci auspichiamo che diventi un appuntamento culturale fisso del nostro territorio”.