Mensa scolastica Biella: 70 mila euro non riscossi, iscrizioni bloccate per i morosi

Mensa nelle scuole di Biella. Il Comune ha aperto le iscrizioni al servizio per il nuovo anno che sarà già attivo per gli istituti che ne faranno richiesta, fin dal primo giorno. E' il caso del comprensivo Biella 2, dove fin dal 10 settembre gli iscritti potranno mangiare a scuola anche se al pomeriggio non ci sarà il rientro. Unica condizione per iscrivere gli studenti alla mensa è però quella di non avere debiti, avere saldato i pranzi dell'anno scolastico 2024/2025.

Il Comune a oggi avanza infatti ancora come qualcosa come 70 mila euro dalle famiglie.

"Non abbiamo ancora mandato i solleciti - spiega l'assessore all'Educazione Livia Caldesi - , ma è una grossa cifra quella che avanziamo dagli inadempienti, ed è una questione di rispetto anche nei confronti di chi è in regola. Se non ora, i solleciti partiranno se non si provvede. Anche perchè se andiamo a vedere chi non ha pagato, difficilmente saranno famiglie con difficoltà perchè del pasto dei loro bimbi già ci facciamo praticamente carico noi in base all'ISEE. Il Comune va incontro a chi ha situazioni economiche particolari, anche con le rateizzazioni. Il grande problema è chi cerca di iscrivere i figli se è a debito. Non può procedere con l'iscrizione. Vogliamo evitare che a settembre i docenti si trovino con un bambino non iscritto al servizio che i genitori non vengono a prendere a pranzo. Cosa penserà quel bambino? Le maestre come si comporteranno? Sono situazioni spiacevoli che mettono in difficoltà più persone per la mancanza di rispetto di altre, che è meglio evitare. Chiedo quindi a chi ancora deve, di provvedere a saldare e poi di iscrivere il bambino".

Il Comune, consapevole delle possibili difficoltà per alcune famiglie nella gestione digitale, ha attivato un servizio di supporto presso Palazzo Pella e tramite sportello dedicato, contattabile al numero 324 901 3184 o via email all’indirizzo sportellodigitale@gmail.com.

Con l’avvio del nuovo anno scolastico entrerà inoltre a pieno regime il nuovo capitolato di appalto per la mensa, firmato nei mesi scorsi, che punta a rafforzare la qualità e la sostenibilità del servizio offerto agli studenti biellesi.