Quaregna Cerreto: richiesta di mantenimento in deroga per la Scuola dell’Infanzia di Cerreto per l’A.S. 2026/2027

La Giunta Comunale di Quaregna Cerreto ha deliberato, con votazione unanime, di richiedere il mantenimento in deroga del Plesso della Scuola dell’Infanzia di Cerreto anche per l’anno scolastico 2026/2027. La decisione si inserisce nel contesto della revisione della rete scolastica provinciale, su indicazione dell’Amministrazione provinciale di Biella.

La richiesta nasce dal rispetto dei criteri regionali per il mantenimento dei Punti di Erogazione del Servizio scolastico (PES) in deroga, previsti dal Piano regionale. Il Comune ha condotto un’analisi dettagliata dei parametri richiesti, evidenziando una utenza attesa di 18 bambini per il Plesso di Cerreto nel 2026/2027, a fronte dei 16 iscritti del 2025/2026 e dei 22 del 2024/2025.

Gli edifici scolastici comunali, compreso il plesso oggetto della richiesta, risultano in ottimo stato manutentivo e conformi alle normative vigenti sulla sicurezza. Le strutture sono dotate di spazi adeguati, attrezzature didattiche moderne e servizi di mensa, pre-scuola e doposcuola. È inoltre attiva una collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Valdengo per il potenziamento dell’offerta formativa.

L’analisi territoriale evidenzia come i plessi scolastici del Comune siano facilmente accessibili. Il Plesso di Cerreto, in particolare, è raggiungibile dal centro del paese in circa 6 minuti. Tale accessibilità contribuisce a contrastare il rischio di spopolamento delle aree montane, rafforzando i servizi essenziali per la comunità locale.