Calcio, un'altra conferma in prima squadra al Città di Cossato

Un altro giocatore resta in prima squadra tra le fila del Città di Cossato. Lo annuncia la società in una nota stampa dove comunica “la conferma di Alessandro Mancin per la prossima stagione sportiva 2025-26. Mancin, classe '05, è un centrocampista a tutto campo cresciuto nel nostro settore giovanile ed è un veterano della nostra prima squadra, essendoci approdato già da tempo, e dove ha disputato diverse partite sia in Promozione sia in Eccellenza. Un vero e proprio simbolo della nostra società e del lavoro svolto dalla nostra academy”.