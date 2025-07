Al Biella Rugby la menzione d'onore della città di Biella FOTO

Oggi martedì 29 luglio prima dell'inizio della seduta del consiglio comunale il Biella Rugby ha ricevuto la Menzione d'onore da parte del sindaco di Biella Marzio Olivero, in tale modo "La città di Biella esprime la sua gratitudine agli atleti e agli allenatori" come ha dichiarato lo stesso sindaco. Da quest'anno, per la stagione 2025/2026, la squadra dell'impianto di via Salvo d'Acquisto ha scritto la storia: è stata promossa in serie A Elite.

"Ringrazio per il risultato, ma anche per cosa avete fatto per i nostri giovani - ha dichiarato il sindaco Marzio Olivero - . Vi lasciamo una menzione che lasciamo a tutte le realtà che si distinguono nelle varie discipline, in questo caso nello sport, dando lustro alla città".

A rappresentare la società Fabrizio Silvestrini, vicepresidente, con una parte dei giocatori: "Grazie di tutto, grazie per quello che fate per noi. Porto i saluti del Presidente Vittorio Musso che non è potuto essere presente".

La cerimonia si è conclusa con la consegna di una maglia della società al primo cittadino e del gagliardetto.