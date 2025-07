TeamVolley, due conferme: restano Caimi e Filippini

Doppia importante riconferma nella prima squadra del TeamVolley, in Serie B2 nazionale. La mente e il braccio: Marta Caimi e Vanessa Filippini vestiranno ancora il biancoblù. Due ragazze che a Lessona hanno messo le radici: per la palleggiatrice novarese sarà la terza stagione con i colori biellesi, per l’opposto ossolano addirittura la quarta.

Le parole di Caimi: «Cosa mi ha spinto a rimanere al TeamVolley? Sicuramente l’ambiente! A Lessona ho trovato persone con cui condividere valori, passioni e obiettivi: è stato questo a fare la differenza nella mia decisione di restare, per il terzo anno consecutivo. C’è stato qualche cambiamento nello staff, di sicuro le novità hanno un peso importante all’interno della squadra e, a livello personale, mi spingono a crescere ancora di più mettendomi sempre in gioco. Gli stimoli non mancheranno. Il mio obiettivo – oltre a dare il massimo – è quello di riuscire ad aiutare la squadra, soprattutto nei momenti decisivi, con l’idea di costruire qualcosa di solido. Crescendo insieme, possiamo toglierci qualche soddisfazione importante: ci sarà da lavorare molto, ma siamo pronte».

Aggiunge Filippini: «Sono felice della riconferma, sarà il mio quarto anno in Serie B2 con questa società. Per me è un traguardo importante, sono molto soddisfatta del percorso fatto finora. Passano le stagioni ma rimango sempre molto motivata, anche perché avrò la fortuna di condividere l’esperienza con alcune compagne che, per entusiasmo e dedizione, rappresentano dei punti di riferimento. La collaborazione tra noi è sempre stata fondamentale. Saremo seguite da uno staff rinnovato, che ci aiuterà a migliorare sia a livello individuale che di collettivo. Potrà essere una marcia in più. I miei obiettivi sono chiari: crescere ancora come giocatrice, contribuendo a raggiungere quelli di squadra, alzando sempre un po’ di più l’asticella, ma senza mai esagerare. Quello che faremo in allenamento si rifletterà sul campionato».

Ad accoglierle è il direttore sportivo Marco Motto: «Marta ci era sempre piaciuta, da quando è arrivata a Lessona riteniamo che sia migliorata parecchio tanto nel gioco quanto nella gestione della partita. Siamo convinti che abbia altri margini di crescita e lieti che possa farlo con noi. È una ragazza seria, attenta e partecipe, il nostro compito è metterla nelle condizioni ideali. Vanessa era una scommessa del nostro primo anno di Serie B2: veniva come noi dalla C ma senza esperienze in categoria. Pensavamo avesse le caratteristiche per fare un campionato nazionale e, lavorando sodo, non ci ha smentiti. Ormai è una veterana, fa parte della famiglia TeamVolley da tanto tempo. Sappiamo l’impegno che comporta per lei giocare a Lessona, data la distanza da casa sua: siamo orgogliosi dello spirito con cui compie questi sacrifici, sempre motivata ad aiutare la squadra a fare ancora meglio. “Ben rimaste” a entrambe, avanti insieme!».