Campiglia, con la moto finisce contro il muro: è grave in ospedale

Sarebbe in prognosi riservata il centauro di 62 anni che, nella prima serata di ieri, 27 luglio, è rimasto coinvolto in un incidente autonomo nel comune di Campiglia Cervo.

Sono in corso gli accertamenti del caso circa la dinamica ma stando alle prime ricostruzioni l'uomo, residente in Valle Cervo, avrebbe perso il controllo della moto in curva e avrebbe terminato la sua corsa contro il muraglione a lato della strada.

In breve tempo, è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato al Pronto Soccorso in codice rosso. Nell'impatto avrebbe riportato un trauma cranico e diverse fratture. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi di rito.

Sempre nelle scorse ore altri due sinistri si sono verificati nei territori di Viverone e Mongrando. In questo caso, sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Viverone e il personale della Stradale.