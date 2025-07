Motociclista ferito in un incidente sulla SP100 in Valle Cervo FOTO

Incidente autonomo poco fa lungo la Strada Provinciale 100 in Valle Cervo, nei pressi di Campiglia. Secondo le prime informazioni, ancora frammentarie, si tratterebbe di una caduta accidentale in moto.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorritori del 118 e i Vigili del Fuoco. Il motociclista, unico coinvolto, sta ricevendo le prime cure direttamente sul luogo dell’incidente.

Non sono ancora note le cause dell’uscita di strada, né le condizioni cliniche del ferito, che potrebbero rendere necessario il trasporto in ospedale.

La viabilità potrebbe subire rallentamenti nella zona per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.

Seguono aggiornamenti.