Torna la Traversata a nuoto del Lago di Viverone: fra le più longeve d'Italia

Torna anche quest’anno uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati del nuoto in acque libere: sabato 2 agosto 2025, con partenza alle ore 14.30 dal Molo di Anzasco di Piverone, si terrà la 53ª Traversata a nuoto del Lago di Viverone, manifestazione storica che unisce spirito agonistico e amore per la natura in un contesto paesaggistico di grande fascino.

Nata il 14 agosto 1969 in forma privata, la Traversata è cresciuta nel tempo fino a diventare parte del prestigioso circuito “Nobile dei Laghi”, che raccoglie le 15 traversate più importanti d’Italia. Dal 1976, anno della sua ufficiale documentazione da parte della Pro Loco, l’evento ha continuato a rafforzarsi, mantenendo vivo il legame tra sport, territorio e tradizione.

Dal 2024 l’organizzazione è interamente affidata all’ASD Lago di Viverone, con la guida del presidente Piero Sarasso e del collaudato staff composto da Cristina e Fausto Zola, Mauro Busca, Cavagnetto Franco, Busca Roberto, Daniela e Michela Pastoris. Tutti con ruoli ben definiti per garantire la massima efficienza e sicurezza durante l’evento.

Sotto lo slogan “Acque libere e Nuoto per tutti!”, la manifestazione è aperta sia a nuotatori esperti che a chi desidera vivere un’esperienza immersiva e suggestiva tra le acque del lago. La distanza da percorrere è di circa 4 km, con arrivo previsto in frazione Masseria di Viverone, presso il Ristorante Bar Pescatori. Il tempo massimo per completare la traversata è fissato in due ore, e la premiazione di tutti i partecipanti si terrà alle ore 18.00.

Anche quest’anno, grazie al patrocinio del Consiglio Regionale del Piemonte e del Comune di Viverone – Assessorato allo Sport, sarà garantita un’organizzazione attenta alla sicurezza dei partecipanti e alla qualità dell’accoglienza. L’obiettivo è ancora una volta quello di raggiungere la soglia dei 100 iscritti, con una partecipazione sempre più internazionale.

Le iscrizioni, aperte dallo scorso 15 maggio, proseguono online fino alle ore 18.00 del 1° agosto sul sito ufficiale www.asdlagodiviverone.com. Dopo tale termine, eventuali iscrizioni last minute saranno possibili solo se vi sarà disponibilità. Non saranno più accettate iscrizioni nella mattinata dell’evento.

Per ulteriori informazioni, iscrizioni e dettagli sulla documentazione necessaria, è possibile scrivere all’indirizzo info@asdlagodiviverone.com.