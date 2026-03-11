Occhieppo Inferiore, nuove pensiline per autobus: più comfort e decoro

Il Comune di Occhieppo Inferiore ha dato il via a un importante intervento per migliorare il servizio di trasporto pubblico e il comfort dei cittadini in attesa dell’autobus.

Sono già state installate due nuove pensiline in via Martiri della Libertà e in via Giovanni XXIII, complete di panchine per consentire ai passeggeri di sedersi in attesa della corriera.

"Si tratta di un passo importante anche dal punto di vista del decoro urbano – spiega la sindaca Monica Mosca – perché alcune pensiline esistenti erano prive di sedute e poco funzionali. In futuro ne verranno acquistate e installate altre, sempre con panchina, per garantire maggiore comodità e sicurezza ai cittadini".