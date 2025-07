Edilnol premium partner di Biella Rugby: siglato l'accordo triennale

Edilnol torna a sostenere il Biella Rugby Club firmando un accordo triennale in qualità di premium partner. La collaborazione, siglata fino a giugno 2028, rafforza il legame tra due realtà fortemente radicate nel territorio biellese e unite da una visione condivisa sul valore dello sport, della formazione dei giovani e sull’esaltazione del territorio.

L’accordo prevede l’esposizione del logo Edilnol sulle maglie della prima squadra, impegnata nella prossima stagione nel campionato di Elite, sulla cartellonistica ufficiale, nonché visibilità dedicata sul sito e sui canali social del club. Inoltre, è stato definito un pacchetto ‘extra’ che prevede la presenza del marchio sulle maglie delle squadre del minirugby (categorie U6-U8-U10-U12) e la brandizzazione della nuova foresteria del club, con il logo Edilnol ben visibile sulla facciata frontale e laterale, lato ingresso tribune.

“Siamo particolarmente orgogliosi di annunciare questo nuovo accordo con Edilnol, una realtà imprenditoriale storica del nostro territorio – afferma Filippo Musso, Presidente del Biella Rugby Club – “La scelta di affidarci a loro per l’allestimento della foresteria nasce dalla qualità dei prodotti e dalla serietà che da sempre contraddistingue l’azienda. Il sostegno di Edilnol, esteso anche al settore minirugby, rappresenta un gesto concreto di fiducia nel nostro progetto sportivo e sociale, in un momento di grande crescita per il Club”.

La nuova foresteria, realizzata grazie al contributo del Comune di Biella, ospiterà atleti e giovani provenienti da fuori città. L’arredamento degli spazi è stato curato direttamente dal club, e proprio in questo contesto è nata l’idea di una collaborazione strutturata con Edilnol, già attivamente coinvolta in questa fase iniziale del progetto.

“Questa partnership nasce da valori condivisi come la dedizione allo sport e la valorizzazione del territorio” – dichiara Carmen Trada, Presidente di Edilnol – “Crediamo che sia importante sostenere concretamente realtà che investono sul futuro della comunità e siamo felici di contribuire e rinnovare il legame con il Biella Rugby Club, con particolare attenzione ai giovani e alla nuova foresteria”.

Per Edilnol si tratta infatti di un ritorno: l’azienda ha già affiancato la prima squadra come main sponsor in passato, in concomitanza con la promozione alla Serie A.

L’inaugurazione ufficiale della foresteria è in programma al termine dei lavori di arredo, in data che verrà comunicata prossimamente.