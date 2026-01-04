Teens Basket Biella, Luca Sacco nuovo coach nella prima squadra

Il Teens ufficializza il cambio alla guida tecnica della prima squadra: Coach Roberto Martinotti e l’assistente Ermanno Ramella Pajrin lasciano la guida tecnica rassegnando le loro dimissioni avendo sempre svolto il loro ruolo con la voglia e la passione che li contraddistingue con amore verso questo sport e verso la società stessa.

La squadra è oggi appaiata al quarto posto con Arona e Cirié a quota 20 punti, grazie ad un record di 10 partite vinte e 5 perse; delle 10 partite vinte, spiccano sicuramente la vittoria contro la capolista Cus Torino, che ha perso solo con il Teens, e la prestigiosissima e storica vittoria nel derby di Biella al Forum vs Biella Next davanti a 1700 persone.

La scelta molto difficile e inattesa, é stata presa poco dopo l’ultima partita casalinga Vs Ciriè, indipendentemente dal risultato, ma per ulteriori e reiterati atteggiamenti di alcuni giocatori della prima squadra, che hanno reso irrevocabile la decisone.

Roberto rimarrà nel ruolo di General Manager, responsabile del settore giovanile, coach della u14 e u15 sperimentale, Coach Ermanno rimarrà alla guida della sua u13. L’aiuto e la presenza dei due coaches non verrà mai meno all’interno della società e a loro va un grazie ENORME da parte di tutti i cuori arancioblu.

La scelta del nuovo coach é ricaduta sull’espertissimo Luca Sacco già allenatore di Collegno che con la squadra Torinese ha ottenuto una promozione in serie B, oltre ad essere stato assistente di allenatori importanti nel panorama cestistico nazionale, tra gli altri, Coach Fabio Corbani, Marco Calvani e Attilio Caja. Il pedigree, le capacità gestionali, umane e organizzative di gioco sono molto quotate, diamo pertanto un grande benvenuto al nostro nuovo coach, Luca Sacco, augurandogli il meglio per questo proseguio di stagione. L’assistente sarà Alessandro Toso, che porterà una linea di continuità con la gestione precedente.