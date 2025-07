Nuoto, svettano Remorini e Senta ai Regionali della Lombardia

In Sport Rane Rosse protagoniste assolute ai Campionati Regionali estivi di nuoto della Lombardia. Il super team ha conquistato il primo posto nella classifica generale e quattro podi in quelle parziali di categoria: secondo nei ragazzi, primo negli juniores, cadetti e seniores.

Contributo fondamentale da parte del gruppo Rane Rosse di Biella, allenato dal tecnico Riccardo Mosca. I migliori della spedizione sono stati Pietro Remorini e Alice Senta. Per Senta super prestazione tra le junior nei 200 dorso, con titolo regionale e primato personale. Inoltre 6° posti nei 50 dorso con personale, argento nei 100 e oro nella staffetta 4x100 mista. Remorini davanti a tutti nei 200 e 400 misti juniores, 2° nei 200 delfino, 1° nelle staffette 4x100 mista e 4x200 stile libero, 2° nella 4x100 stile libero. Sul podio anche Bogdan Edoardo Chiriac, 3° nella 4x100 mista seniores, con primato personale nella frazione di apertura a dorso. Chiriac anche 8° nei 100 dorso junior e in finale B nei 50.

Gli altri biellesi in gara: Luca Di Lonardo è 10° nella finale A dei 100 dorso cadetti, in finale B con il personale neo 50 stile libero e in finale B anche nei 100 stile libero e 50 dorso. Per Viola Fileccia un buon 7° posto tra le junior nei 200 rana e la finale B conquistata nei 100.Ludovica Morbelli è settima nei 100 rana junior e in finale B nei 50. Fabio Dal Molin 9° nei 200 delfino junior e in finale B nei 100 delfino e nei 200 misti. Emma De Martini in finale B nei 100 dorso cadetti. Anna De Carlo ottava nei 200 misti e nei 200 dorso, sesta nei 100 e nei 50 dorso cadette. Lisa Silvagni quinta nella staffetta 4x200 stile libero juniores, oltre al 13° posto nella 4x100. Silvia Calzavara in finale B nei 100 rana cadette. In gara anche Giulia Gallo Selva nei 200 delfino juniores e Nicole Ferrero nei 50 dorso cadette.

Nel weekend ancora una manifestazione, valida come ultima prova di qualificazione per i Campionati Nazionali Estivi di categoria, in programma a Chianciano Terme, dall’1 al 3 agosto per la categoria ragazzi, dal 5 al 9 per juniores, cadetti e seniores.