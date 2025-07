Biella, l'ex funicolare si ferma per un guasto. Franceschini: “Confronto con i tecnici al più presto”

Doppio disagio al Piazzo di Biella. L’assessore ai Lavori Pubblici Cristiano Franceschini ha reso noto che, nella giornata di ieri, 19 luglio, si è verificato un guasto tecnico all’ascensore inclinato (l'ex funicolare).

A seguito dell’accaduto, si è reso necessario procedere alla chiusura temporanea dell’impianto, in attesa di accertamenti più approfonditi da parte dei tecnici incaricati. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco e il personale preposto.

“Comprendiamo il fastidio per i cittadini e ci scusiamo per l’interruzione del servizio - dichiara Franceschini - Nella giornata di domani è previsto un confronto con i tecnici, finalizzato a valutare le condizioni dell’impianto e definire gli interventi necessari per garantire la sicurezza e il ripristino.” Ulteriori aggiornamenti verranno comunicati non appena disponibili.

Inoltre, dalle 11 di oggi, 20 luglio, è stato chiuso anche l'ascensore del parcheggio del Bellone. “Anche questa situazione sarà verificata al più presto, già a partire dalla mattinata di domani” conclude l'assessore.