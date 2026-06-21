Biella, passaggio di campana al Lions Bugella Civitas

Alla presidente Fausta Bolengo subentra Patrizia Tempia: il passaggio di campana del Lions Biella Bugella Civitas ha concluso l'anno lionistico 2025-26 con una serata al Circolo Sociale Biellese. La presidente Bolengo ha ricordato il service principale del suo mandato, ovvero un contributo per l'impianto di refrigerazione della sede ANFFAS di Biella situata sulla Strada Trossi.

Ora, la nuova presidente, Patrizia Tempia, psicologa e psicoterapeuta, già responsabile della psicologia clinica dell'ASL di Biella, si dedicherà invece ai giovani e al loro futuro. Autrice di diversi contributi scientifici di psiconefrologia, psiconcologia e medicina di genere, è anche vicepresidente dell'associazione di volontariato Emanuele Lo Monaco “Far Pensare”, e coordinatrice del Centro Psicologico del Fondo Edo Tempia.

Alla serata Lions dedicata al passaggio di consegne, ha partecipato anche il geologo Mattia Sella, grande appassionato di montagna, che ha intrattenuto i presenti con una breve conferenza su “La Regina Margherita e la sua capanna sulla Punta Gnifetti”, argomento di una sua recente pubblicazione. Attraverso alcune immagini fotografiche, Sella ha descritto l'iter della costruzione del rifugio a 4.554 metri di altezza sul Monte Rosa, dalla sua ideazione nel 1889 fino alla sua inaugurazione nel settembre del 1893 alla presenza della Regina Margherita di Savoia. Un evento eccezionale, che vide protagonisti l'ingegnere Gaudenzio Sella, nipote del più noto Quintino, e il barone Luigi Beck de Peccoz, alpinista e imprenditore di Gressoney.