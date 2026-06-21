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AL DIRETTORE | 21 giugno 2026, 15:00

Biella, lite in via Italia. Zappalà: “Sono stato aggredito”

Il consigliere regionale spiega quanto accaduto: “Il soggetto urlava e minacciosamente avvicinava ripetutamente la propria testa alla mia; a quel punto l’ho allontanato, invitandolo ad assumere un comportamento più consono e mi sono allontanato per evitare ulteriori tensioni”.

Biella, lite in via Italia. Zappalà: “Sono stato aggredito”

Biella, lite in via Italia. Zappalà: “Sono stato aggredito”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Sabato scorso, mentre mi recavo alla festa in Riva, sono stato aggredito da un estremista che avevo già denunciato per diffamazione sui social. Il soggetto urlava e minacciosamente avvicinava ripetutamente la propria testa alla mia; a quel punto l’ho allontanato, invitandolo ad assumere un comportamento più consono e mi sono allontanato per evitare ulteriori tensioni. 

Oggi AVS pubblica il video della telecamera di un negozio che ha ripreso l’accaduto; invece di esprimermi solidarietà, critica il sottoscritto per aver impedito di essersi fatto aggredire. A parti invertite, non avrei avuto dubbi a schierarmi dalla parte della persona attaccata. Ognuno ha il suo stile”.

Davide Zappalà, consigliere regionale FdI

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