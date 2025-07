Biella, il racconto: “Sabato scorso ero con turisti sull’ex funicolare quando si è bloccata, non un bel biglietto da visita”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Sono lieta di apprendere dai giornali il ritorno in servizio dell’ex funicolare di Biella. Sono una di quelle persone rimaste bloccate sabato scorso. Insieme a me, all’interno, erano presenti alcuni turisti del Belgio, che fino a quel momento avevano avuto un’ottima impressione della città, salvo poi cambiare idea, oltre ad un signore con invalidità. Sicuramente non è stato un bel biglietto da visita per i visitatori di quel giorno.

Un ringraziamento sentito è dovuto al personale tecnico intervenuto, insieme ai Vigili del Fuoco (da me chiamati) e agli agenti di Polizia Locale. Al loro arrivo, l’ex funicolare era già ripartita a singhiozzo ma ci hanno assistito una volta usciti dall’abitacolo. L’augurio è che non succeda mai niente di serio e che simili episodi non accadano mai più. Auspico una vera e propria soluzione risolutiva”.