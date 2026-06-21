Gesti di inciviltà a Miagliano: panchine gettate nel torrente e rifiuti abbandonati al ponte vecchio (foto dalla pagina Facebook di Miagliano E-News)

Gravi episodi di inciviltà in Valle Cervo. Ignoti hanno scaraventato alcune panchine dell’itinerario Roggia direttamente nelle acque del torrente Cervo. Non solo: sacchi dell’immondizia sono stati abbandonati al ponte vecchio tra i comuni di Andorno Micca e Miagliano.

A segnalare l’accaduto, sui propri canali ufficiali, proprio l’amministrazione comunale di Miagliano: “Atteggiamenti vergognosi che si ripercuotono sull'ambiente e sulle tasche di tutti i cittadini. Se avete visto qualcosa, segnalatelo. Non restiamo indifferenti di fronte all'inciviltà. Il territorio è di tutti ma purtroppo basta la stupidità di pochi per rovinarlo”.