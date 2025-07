Biella, guasto all'ex funicolare per la pioggia. Maiolatesi: “La riapertura è prevista tra mercoledì e giovedì” (foto di repertorio)

Giungono importanti aggiornamenti dal comune di Biella. A partire dalla giornata di domani, 22 luglio, dovrebbe intervenire la ditta incaricata per effettuare le opere necessarie per il ripristino e il ritorno alla funzionalità dell'impianto.

A darne notizia l'assessore ai Trasporti della Città di Biella Edoardo Maiolatesi: “Nella giornata di sabato l'ascensore inclinato si è fermato per un cortocircuito dovuto alle intense precipitazioni. Il tipo di danno è stato opportunamente individuato, ora non resta che attendere l'esito dei lavori. Salvo imprevisti, tra mercoledì e giovedì di questa settimana dovrebbe ripartire il servizio dell'ex funicolare. Inoltre, il collega Giacomo Moscarola, delegato alla viabilità, si è subito attivato per disabilitare temporaneamente la ztl al Piazzo dalle 19 di oggi, 21 luglio fino a nuova comunicazione”.