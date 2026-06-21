Interesse e partecipazione a Candelo all’incontro sulla nuova raccolta rifiuti

Nei giorni scorsi si è svolta a Candelo, con grande partecipazione, la serata informativa dedicata alla nuova raccolta rifiuti che entrerà in vigore dal prossimo 1° luglio.

Nel corso dell’incontro sono stati distribuiti i nuovi calendari della raccolta ed è stato dato ampio spazio alle domande del pubblico, con chiarimenti pratici sul tema del “dove metto cosa” e sulle corrette modalità di differenziazione. Proprio dal confronto con i presenti è emersa la necessità di continuare a diffondere informazioni puntuali e capillari sulla corretta raccolta differenziata.

Attenzione è stata dedicata anche al servizio domiciliare di raccolta pannolini e pannoloni, che avrà frequenza settimanale: il ritiro verrà effettuato nel giorno previsto per l’indifferenziato nelle settimane in cui questo è presente, mentre nelle settimane in cui il servizio non è programmato la raccolta avverrà il sabato. È stato inoltre ricordato che le persone interessate che non avessero ancora effettuato la richiesta possono rivolgersi agli uffici comunali per ottenere il mastello dedicato.

La serata ha visto la partecipazione di Cosrab e Seab. L'assessore all'Ambiente Michele Ansermino, in rappresentanza di Cosrab, e il presidente di Seab Gabriele Bodo, che hanno risposto ai quesiti e alle richieste di chiarimento. “La grande partecipazione registrata conferma quanto questi momenti di confronto diretto siano importanti e utili – sottolinea la consigliera comunale delegata alla Comunicazione, Erika Vallera – Le domande emerse durante la serata dimostrano la volontà di comprendere bene il nuovo servizio e di contribuire a una raccolta differenziata sempre più efficace. Per questo motivo proseguiremo con altri appuntamenti informativi anche nel mese di settembre”.

Sulla stessa linea l'assessore Ansermino: “Sono molto soddisfatto della copiosa partecipazione dei cittadini: questo ci sprona a proseguire in questa direzione per continuare a informare la cittadinanza. Credo che la serata sia stata molto utile sia per le informazioni che abbiamo fornito, sia per le osservazioni ricevute. Ringrazio il presidente Bodo per aver accettato l’invito e per aver contribuito al buon esito della serata”.

Si ricorda che il calendario può essere ritirato nella hall del Comune oppure scaricato in pdf direttamente dal sito.