Biella, animi accesi in centro: spunta anche un machete

Momenti di apprensione nel centro di Biella per una lite piuttosto animata. Da una prima ricostruzione, affidata agli agenti della Polizia di Stato, intorno alle 4 di sabato 20 giugno, si sarebbe verificata una discussione estremamente accesa tra un uomo e una donna per cause al vaglio delle forze dell’ordine.

Poco dopo, sarebbero stati raggiunti da altri due soggetti, amici della donna, per riportarli alla calma ma sembra che uno di questi tenesse in mano un machete. Una volta dato l’allarme, il personale della Questura è giunto sul posto ma non era più presente la persona con l’arma. Presenti anche i Carabinieri.

Sono in corso i dovuti accertamenti per delineare i contorni esatti della vicenda.