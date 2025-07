Viverone, controlli nei locali della movida biellese: locali ed avventori sanzionati

Nella notte tra mercoledì e giovedì scorso, i Carabinieri della Compagnia di Biella, supportati dai colleghi dei reparti specializzati per la tutela del lavoro (NIL) e per la tutela della salute (NAS), hanno effettuato controlli straordinari nei locali notturni sul lungolago di Viverone, al fine di verificare il rispetto delle normative in materia.

I controlli hanno purtroppo evidenziato varie mancanze in un bar, che è stato sanzionato per:

- la mancanza dell’autorizzazione all’installazione del sistema di videosorveglianza;

- gravi carenze igienico-sanitarie riscontrate.

Tali violazioni hanno comportato:

- una sanzione amministrativa di 3.000 euro;

- la segnalazione all’ASL per un eventuale provvedimento di chiusura.

Nei giorni scorsi, i Carabinieri hanno anche identificato tre giovanissimi, tra cui un minorenne, provenienti dalle province di Vercelli e Torino, che avevano creato disordini sul lungolago in evidente stato di ubriachezza.

Nei loro confronti è stata elevata la sanzione amministrativa prevista dall’art. 688 del codice penale.

Tutte le attività rientrano nel piano di controlli disposti dalla Prefettura di Biella, al quale partecipano tutte le Forze di Polizia, nazionali e locali, per garantire l’ordine e la sicurezza pubblica nel periodo della “movida” estiva di Viverone, e consentire a chi vuole divertirsi di farlo in tranquillità.