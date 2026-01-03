 / CRONACA

Biella, doppio sinistro stradale ma senza feriti

Biella, doppio sinistro stradale ma senza feriti (foto di repertorio)

Doppio incidente stradale nella mattinata di oggi, 3 gennaio, nel comune di Biella. Fortunatamente non si registrano feriti tra i conducenti, impegnati nella compilazione del modello cid. I sinistri sono avvenuti in prossimità della rotonda tra via Rosselli e viale Macallè e all'interno di un parcheggio. 

